Um grupo fortemente armado atacou uma agência bancária no interior de São Paulo, no Brasil, na madrugada desta segunda-feira.

Segundo a imprensa brasileira, após o ataque ao banco, o grupo com cerca de 50 pessoas abordou quem passava na rua, assim como motoristas, e fizeram-nos reféns, nas ruas da cidade de Araçatuba.

O grupo cercou unidades da polícia militar e viaturas, e usaram drones para monitorizar as operações policiais, numa tentativa de controlar as entradas da cidade. De acordo com informações preliminares do corpo de bombeiros, pelo menos uma pessoa foi baleada.

Nas redes sociais, há imagens que mostram o uso de reféns como "escudo humano" nos carros em movimento. A informação foi confirmada pela autarquia. Ainda não há informações precisas sobre o número de feridos.

Muitos reféns em Araçatuba, Deus nos proteja, muito tiro perto de casa #araçatuba pic.twitter.com/nGzHR7XeDW — Pituguinha (@mfviana) August 30, 2021

Distribuídos em pelo menos 10 veículos, os responsáveis pelo ataque utilizaram explosivos com infravermelhos, que foram espalhados em pontos estratégicos da região. Numa das detonações, um ciclista foi atingido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

As explosões também causaram queda de energia elétrica em parte da cidade. Ainda segundo os bombeiros, houve tentativa de assalto às agências do banco do Brasil e Caixa e Económica, localizadas muito próximas uma da outra.

A rodovia Marechal Rondon, um dos acesso à cidade, foi fechada pelos criminosos para atrasar a chegada das equipas policiais. Três carros e um autocarro foram incendiados.

Polícias de Bauru, Ribeirão Preto e presidente prudente foram acionados para reforço da segurança no local. Segundo informações da prefeitura, o governo do estado de São Paulo já tem conhecimento do ataque.