Um homem atropelou 17 pessoas à porta de um bar, no Brasil. Duas pessoas morreram. O incidente aconteceu no domingo, no município de Nova Independência, estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas mortais são do sexo masculino e têm 56 e 26 anos. As restantes vítimas foram hospitalizadas e continuam internadas.

O suspeito é um mecânico, de 48 anos. Ainda de acordo com a polícia, o homem, que conduzia uma carrinha, tinha estado no bar com a mulher. Dentro do estabelecimento, o suspeito discutiu com outras pessoas que estavam no local e saiu. Regressou minutos depois a conduzir o veículo a alta velocidade na direção das pessoas que se encontravam no exterior do bar.

Depois, a carrinha embateu numa árvore.

Os populares que se encontravam no local depressa começaram a agredir o condutor. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e pôs fim às agressões.

O homem foi detido em flagrante por homicídio, condução sob efeito de álcool e posse ilegal de armas - foram encontradas várias munições dentro do veículo.

O mecânico também teve de ser hospitalizdo, onde se encontra sob escolta policial.