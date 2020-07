Um idoso de 74 anos sobreviveu após cair da janela de um apartamento no 8º andar de um prédio residencial no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu num condomínio no bairro Encruzilhada no início da noite desta sexta-feira e a queda foi amortecida por uma cobertura de acrílico que fica no térreo do edifício.

Ao que a força policial conseguiu azpurar, o idoso estava em cima de uma cadeira, na área de serviço do apartamento, momentos antes da queda. Ao cair do 8º andar, o homem bateu contra uma cobertura de acrílico, que ficou destruída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Corpo de Bombeiros de São Paulo estiveram no local para responder à ocorrência. Quando as equipas chegaram, encontraram a vítima desmaiada no chão.

O idoso foi encaminhado para a centro de saúde Santa Casa de Santos, onde está em observação, conforme informaram as autoridades à imprensa brasileira.

A causa da queda ainda está a ser investigada pela Polícia Civil.