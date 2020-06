No Brasil, três irmãs decidiram deixar a sua terra natal depois de serem acusadas de terem espalhado o novo coronavírus.

Tudo aconteceu no dia 11 de junho, quando Dalylla Lopes, de 27 anos, Talytta, 22, e Samylla, 21 deixaram o Alto Araguaia, um município brasileiro do estado do Mato Grosso, “em busca de paz”, no meio de uma tragédia familiar, causada pelo novo coronavírus.

Seis dias antes, a mãe, Lígia Suely Lopes, de 42 anos, morreu de Covid-19. Mas no final de maio, as irmãs já tinham perdido o seu avô materno, de 74 anos, vítima da mesma doença.

“Tem sido o período mais difícil das nossas vidas”, disse Dalylla à BBC. A jovem também já esteve infetada, mas recuperou, assim como aconteceu com outros quatro familiares.

Os casos naquela família foram os primeiros a serem diagnosticados naquele município de 17 mil habitantes. Neste momento, Alto Araguaia tem 23 casos e três mortes confirmadas, incluindo as de Lígia e de Joaquim, o avô.

Em plena pandemia do novo coronavírus, a família das três irmãs começou a receber comentários e acusações nas redes sociais.

"Disseram que fomos as responsáveis por levar o vírus para a nossa cidade. Recebemos muitas críticas. Isso é muito triste", comentou Dalylla.

As irmãs relataram ainda que as muitas críticas que têm recebido estão a tornar a atual situação ainda mais difícil.