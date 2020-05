Um jovem de 14 anos foi morto a tiro durante uma operação da polícia contra traficantes de droga na região metropolitana da cidade brasileira do Rio de Janeiro, anunciou esta terça-feira a polícia.

O jovem foi atingido no abdómen na tarde de segunda-feira durante uma troca de tiros entre traficantes de droga e agentes da polícia no complexo de favelas do Salgueiro, localizado na cidade de São Gonçalo.

As autoridades informaram que o jovem foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos.

A família afirmou que não sabia onde o jovem estava e que nem recebeu notícias sobre o seu estado de saúde até a sua morte ser confirmada pela polícia, na manhã desta terça-feira.

Os familiares do jovem assassinado também relataram que ele estava dentro de casa a brincar com primos e amigos por volta das 16:00 (20:00 em Lisboa) quando foi baleado.

De acordo com a Polícia Civil, supostos seguranças de dois traficantes procurados teriam tentado fugir ao notarem a presença dos polícias, saltando o muro de uma casa. Eles efetuaram disparos com armas de fogo e arremessaram granadas na direção dos polícias, que alegam ter reagido.

A Delegacia de Homicídios de São Gonçalo informou que instaurou um inquérito para investigar o caso.