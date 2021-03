O Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) considerou, esta terça-feira, o juiz Sérgio Moro como "parcial" no julgamento de Lula da Silva, no caso do apartamento Triplex.

Luiz Inácio Lula da Silva, antigo presidente do Brasil, foi acusado do crime de corrupção passiva qualificada por ocultar património e outros delitos relacionados com um apartamento que seria sua propriedade, mas que aparecia registado em nome de empresários que teria servido como "testa de ferro".

O apartamento, um triplex situado na zona balnear de Guarujá, no litoral de São Paulo, estava registado em nome da empresa OAS, uma das construtoras envolvidas no caso da petrolífera estatal brasileira Petrobras.