A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, testou positiva para o SARS-CoV 2, o vírus que provoca a Covid-19. De acordo com um comunicado emitido pelo Palácio do Planalto, o estado de saúde de Michelle Bolsonaro é “bom” e a primeira-dama seguirá “todos os protocolos estabelecidos” para o tratamento da doença.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está a ser acompanhada pela equipa médica da Presidência da República", diz o comunicado.

O teste positivo de Michelle Bolsonaro é conhecido poucos dias depois de o próprio presidente do Brasil ter anunciado que está curado da doença.

Jair Bolsonaro anunciou a 07 de julho que tinha testado positivo. No último sábado, exibindo uma caixa de hidroxicloroquina, anunciou que o teste tinha dado negativo e que estava livre do vírus.