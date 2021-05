A atriz Eva Wilma morreu este sábado aos 87 anos. Estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recebia tratamento a um cancro no ovário.

A artista tinha sido internada a meio de abril, para tratar de problemas cardíacos e renais. Só mais tarde, a 7 de maio, lhe foi diagnosticada a doença, que uma semana depois se revelou fatal.

Com uma carreira recheada no teatro, na televisão e no cinema, em Portugal, Eva Wilma será sempre lembrada pelos papéis desempenhados em novelas, como "Pedra Sobre Pedra", "A Indomada" e "Fina Estampa".

Nascida a 14 de dezembro de 1933, precisamente em São Paulo, iniciou a carreira artística aos 19 anos, no Ballet IV Centenário da cidade. Viria a abandonar a dança pouco depois, para integrar o Teatro da Arena e o programa "Alô Doçura", ambos os projetos por convite.