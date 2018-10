Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil pelo Partido Social Liberal (PSL), tem 63 anos. Antigo militar, na reforma, já foi casado três vezes e tem cinco filhos. Dois deles são também candidatos nas eleições deste domingo.

Flávio Bolsonaro, de 37 anos, é candidato a senador pelo Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, 34 anos, candidata-se à reeleição como deputado federal pelo Estado de São Paulo.

Flávio é empresário e advogado. É o mais velho do clã Bolsonaro e conhecido pela defesa que faz dos valores preconizados pelo pai. Casado e pai de duas filhas, ingressou na política como o deputado estadual mais jovem da legislatura 2003/2007, quando foi eleito pela primeira vez.

É irmão do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro e do Vereador Carlos Bolsonaro, com os quais comunga os ideais e os valores apreendidos de seu pai”, resume o perfil do seu site.

Eduardo Bolsonaro, advogado e agente da Polícia Federal. Foi eleito pela primeira vez deputado federal em 2014. De acordo com uma notícia divulgada pelo portal UOL em finais de agosto, que cita a declaração de bens apresentada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), desde a primeira eleição, Eduardo aumentou a sua fortuna pessoal em 432%.

Eduardo é adepto da liberalização do porte de armas e grande utilizador do Twitter. Um dos posts mais polémicos surgiu logo após a morte de Marielle Franco. Eduardo Bolsonaro usou a rede social para atacar o PSOL, partido de Marielle.

Mais uma lição: se você morrer seus assassinos serão tratados por suspeitos, salvo se você for do PSOL, aí você coloca a culpa em quem você quiser, inclusive na PM. Eis o verdadeiro preconceito, a hipocrisia. "Para os meus amigos tudo, aos demais a lei". — Eduardo Bolsonaro 1720 (@BolsonaroSP) 15 de março de 2018

Mas Eduardo e Flávio não são os únicos políticos entre os filhos de Bolsonaro. Carlos Bolsonaro concorreu às eleições municipais de 2000, instigado pelo pai, contra a própria mãe, de quem Jair Bolsonaro se tinha separado e com quem tinha entrado em rota de colisão. A candidatura foi registada, mas não foi aceite pelo Ministério Público Eleitoral, por causa da idade do candidato. Jair recorreu e foi-lhe dada razão pelo Tribunal Superior Eleitoral, alegando que, à data da posse, em 2001, Carlos já teria 18 anos e poderia assumir o cargo. Ganhou e tornou-se no mais jovem vereador do Rio de Janeiro. Dezoito anos depois, ainda ocupa o cargo, tendo sido eleito para o quinto mandato em 2016.

O outro filho de Jair, Jair Renan Bolsonaro tem 19 anos, estuda Direito e quer seguir as pisadas do pai e dos irmãos. Assume que gosta de política e da vida militar. Renan criou uma página de Facebook para promover os seus “ideais e projetos”.

Jair Bolsonaro têm ainda uma filha, Laura, de seis anos, sobre quem fez uma piada que o colocaram no centro de uma polémica, tendo sido acusado de misógino e machista.