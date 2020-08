Investigações conduzidas pelo Ministério Público de Goiás, no Brasil, mostram que a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), com sede em Trindade e conduzida pelo padre Robson de Oliveira – acusado de lavagem de dinheiro – desviou um total de 120 milhões de reais, cerca de 20 milhões de euros em 10 anos.

Segundo as autoridades, de acordo com o jornal Estado de Minas, parte desse dinheiro dizia respeito a doações feitas pelos fiéis e foi usado para comprar fazendas e uma casa de praia.

Em setembro do ano passado, dois representantes do Vaticano estiveram em Trindade para investigar a Associação, tudo porque os movimentos financeiros em larga escala chamaram a atenção da Cúpula da Igreja Católica.

Ao jornal, fontes indicaram que a entidade continua em contacto com representantes da igreja no Brasil, e pode aplicar sanções, se assim o entender. Uma das medidas que pode ser adotada é o afastamento do padre da vida eclesiástica.

Durante as investigações, o Ministério Público descobriu que a Afipe, responsável pela administração do Santuário Basílica de Trindade, negociava com empresas que tinham os mesmos donos e situavam-se na mesma morada da associação.