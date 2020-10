Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas na sequência do desabamento de várias prateleiras num supermercado no estado brasileiro do Maranhão.

O caso ocorreu no supermercado Mix Mateus Atacarejo na noite de sexta-feira. A vítima mortal foi identificada como uma colaboradora do estabelecimento comercial.

Após o acidente, seis feridos foram encaminhados a hospitais por equipas do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo que os outras duas vítimas foram por meios próprios até ao hospital.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram estruturas metálicas a desabarem em uma espécie de efeito dominó. No momento do acidente, havia uma movimentação intensa de clientes. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.

O Grupo Mateus, que gere a cadeia de supermercados, emitiu uma nota sobre o desabamento, esclarecendo que a equipa de gestores e colaboradores está a acompanhar o trabalho das equipas de resgate e a colaborar com as autoridades.