Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. Numa altura em que estão contados quase 95% dos votos, o candidato do Partido Social Liberal (PSL) tem 55,54% dos votos válidos. O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad fica-se pelos 44,45% dos votos válidos.

Menos de meia hora depois do encerramento das urnas no último estado, já foram contabilizados 110 milhões de votos (90,41% considerados válidos). Há cerca de 2,4 milhões de votos em branco e 8,1 milhões de votos nulos. Mais de 21% dos eleitores brasileiros abstiveram-se.

O novo presidente do Brasil tem posse anunciada para dia 01 de janeiro de 2019.

O presidente eleito Jair Bolsonaro tomará posse em 1º de janeiro de 2019 pic.twitter.com/Kp1PaBX8O6 — Senado Federal (@SenadoFederal) 28 de outubro de 2018

Projeções já davam vitória a Bolsonaro

Os resultados vão de encontro aos resultados das sondagens divulgadas à boca das urnas.

As primeiras projeções, divulgadas após o fecho das urnas em todos os estados do Brasil, davam vitória a Jair Bolsonaro. A acreditar na sondagem divulgada pelo Ibope, Jair Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil, com 56% dos votos. Fernando Haddad fica-se pelos 44%.

A sondagem à boca das urnas, realizada este domingo, teve como amostra 30 mil eleitores e aponta para uma margem de erro de dois pontos percentuais e um nível de confiança de 99%.