A autópsia ao corpo de Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, concluiu que o músico sofreu 13 fraturas no corpo ao cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio.

Segundo a autópsia, revela a imprensa brasileira, MC Kevin sofreu uma hemorragia na cabeça, perfurou o pulmão e o fígado, entre outras lesões. O músico sofreu ainda fraturas no nariz, no maxilar e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo.

MC Kevin terá caído quando saltava de uma varanda para outra no quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, no domingo, onde estava hospedado com a mulher e membros do seu grupo.

Esta é, pelo menos, uma das linhas de investigação da polícia brasileira à morte do músico de 23 anos à qual não será indiferente o vídeo divulgado nas redes sociais, e mais tarde apagado, de uma amiga de Kevin.

Mas há outra linha de investigação em curso. A polícia investiga, ainda, se Kevin tentou saltar da varanda para a piscina do hotel.

Tanto a mulher, Deolane Bezerra, advogada de profissão, como os amigos de Kevin presentes no hotel já foram ouvidos pelas autoridades.