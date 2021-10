Um estudo realizado no Brasil sobre o uso da substância proxalutamida em pacientes com covid-19, durante o qual 200 pessoas terão morrido, está sob a mira da UNESCO.

A Rede Latino-americana e Caribenha de Bioética do organismo das Nações Unidas emitiu um comunicado, em que afirma que este pode ser um dos “episódios mais graves e sérios de infração à ética de pesquisas e de violação de direitos humanos dos participantes na América Latina, que envolve a morte de 200 participantes”.

Este estudo já tinha sido alvo de um relatório pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Brasil (CONEP), que solicitou à Procuradoria-Geral da República do país a abertura de uma investigação.

No relatório, a CONEP apontava para o facto de o estudo não ter tentado apurar a causa da morte das cerca de 200 pessoas. É também denunciado que a pesquisa terá envolvido 645 participantes no estado do Amazonas, quando a autorização dada pela instituição apenas permitia 294 voluntários na cidade de Brasília.

Em reação à polémica, a assessoria de imprensa do responsável pelo estudo, o endocrinologista Flávio Cadegiani, considera que a UNESCO foi guiada por “informações falsas e distorcidas pela CONEP”.

A pesquisa atendeu aos mais rígidos princípios éticos, além de atender a todas as formalidades necessárias. Os pesquisadores nunca se recusaram a prestar qualquer esclarecimento”, pode ler-se em comunicado

A proxalutamida é uma substância desenvolvida pela farmacêutica chinesa Kintour, e tem sido testada com vista à cura do cancro da mama e da próstata. Em julho deste ano, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro promoveu o uso desta substância, ainda sem eficácia comprovada, no tratamento da covid-19.