Uma colisão entre um autocarro e um camião perto da cidade de Nitra, a cerca de 100 quilómetros de Bratislava, capital da Eslováquia, fez esta quarta-feira pelo menos 13 mortos e 20 feridos, informaram as autoridades.

Segundo a polícia e os bombeiros, o acidente ocorreu junto da localidade de Nitranske Hrnciarovce, a leste de Bratislava.

Os bombeiros advertiram que o número de vítimas pode aumentar.

BREAKING NEWS: 13 people were killed and 20 injured when a bus and truck collided between #Nitra and Zlate Moravce in Western #Slovakia, according to the fire brigade. pic.twitter.com/xqO2wkmdU6