Breonna Taylor estava a dormir com o namorado, a 13 de março, quando a polícia invadiu a sua casa durante a noite e disparou oito tiros contra ela.

Segundo a BBC, a morte da profissional de saúde, de 26 anos, por um agente da polícia no Kentucky, nos EUA, gerou uma onda de indignação. Isto porque os agentes invadiram a casa errada, sem aviso prévio, à procura de um suspeito que, segundo o advogado Ben Crump, já estava sob custódia da polícia.

Enquanto o namorado de Breonna Taylor foi detido por ter disparado contra a polícia, nenhum agente que esteve no apartamento em Louisville a 13 de março foi acusado pela morte da jovem.

Em comunicado, citado pela BBC, o advogado da família da profissional de saúde diz que o departamento policial ainda "não deu respostas sobre os factos e as circunstâncias de como esta tragédia aconteceu, nem assumiu a responsabilidade pelo homicídio".

No mês passado, a família de Breoona entrou com um processo contra os agentes em que os acusa de força excessiva e homicídio por negligência. Segundo a acusação, os agentes não procuravam nem Taylor nem o namorado, mas por um suspeito que não vivia no prédio e que já estava detido.

"A Breoona não representava nenhuma ameaça para os agentes e não fez nada para merecer morrer às suas mãos. Os tiros foram disparados cegamente pelos agentes em toda a casa de Breonna", lê-se na acusação.

No entanto, a polícia de Louisville alega que respondeu a um tiroteio depois de um agente ter sido alvejado e ter ficado ferido.

Em conferência de imprensa, no dia do incidente, o departamento explicou que os agentes bateram à porta várias vezes e que se identificaram.

Por sua vez, Kenneth Walker, o advogado do namorado de Breoona, alega que o cliente disparou em legítima defesa uma vez que os agentes não se identificaram e parecia uma invasão.

Segundo a acusação, os agentes dispararam mais de de 20 cartuchos de munições para dentro de casa.

O departamento recusou comentar as acusações, uma vez que se trata de uma investigação em curso.

O advogado contratado pela família de Breoona é o mesmo que representa a família de Ahmaud Arbery, o jovem brutalmente assassinado enquanto corria.