Bretman Rock fez história na revista norte-americana Playboy, na edição digital de outubro, ao tornar-se o primeiro homossexual a chegar à capa.

"Ter um homem na capa da Playboy é um grande compromisso com a comunidade LGBT. É tudo tão surreal", afirma Bretman Rock, na página de instagram da Playboy.

Fotografado por Brian Ziff, Rock fez-se acompanhar das icónicas orelhas de coelho, saltos altos e lingerie preta.

O jovem de 23 anos de nacionalidade filipina, com mais de 17 milhões de seguidores no instagram, começou a sua carreira no Youtube em 2015 e a sua popularidade levou-o ao seu próprio reality show, na MTV.

A revista, fundada em 1953 por Hugh Hefner, teve poucos homens sozinhos na capa até ao momento: além do próprio Hugh Hefner, também Ezra Miller e Paul Rudd tiveram esse destaque.