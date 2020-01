A bandeira do Reino Unido foi retirada esta sexta-feira do edifício do Conselho da União Europeia, em antecipação da hora Brexit.

Por sua vez, o símbolo oficial da União Europeia, o círculo com 12 estrelas, foi também removido da embaixada do Reino Unido em Bruxelas, deixando apenas a bandeira do “Britain’s Union Jack” a voar no mastro, no dia que marca o fim de uma Europa a 28.

O quarto ‘Brexit Day’ cria também a designação inédita de ex-Estado Membro e lança um dos maiores golpes à tentativa da Europa de forjar a unidade depois das ruínas deixadas pela Segunda Guerra Mundial.

Os presidentes das instituições europeias admitiram esta sexta-feira ter “sentimentos mistos” face ao Brexit, lamentando a saída do Reino Unido, mas garantindo que é com “muita determinação” que a União despertará no sábado a 27 para "um novo capítulo".

Quando o sol nascer amanhã, um novo capítulo para a nossa UE a 27 (Estados-membros) vai começar. E com ele vem uma oportunidade única numa geração para assegurar que a Europa lidera nas transformações ecológica e digital”, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, numa conferência de imprensa conjunta em Bruxelas com os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e do Parlamento Europeu, David Sassoli.

Von der Leyen apontou que no sábado, “quase meio século depois, a adesão do Reino Unido à UE termina” e lembrou que, quando os britânicos aderiram, o projeto europeu contava com seis Estados-membros.

Vários líderes europeus, como Angela Merkel e Emmanuel Macron, descrevem o Brexit - que será formalizado às 23:00 horas - como um momento triste, mas de viragem para a comunidade europeia.

Naquele que é a mais impactante mudança geopolítica do Reino Unido desde o fim do seu império, os britânicos viram as costas a 47 anos de filiação na União Europeia e vão começar, a partir desta sexta-feira a traçar um caminho novo.

Quando bater as doze badaladas em Bruxelas, a UE vai perder 15% da sua economia, tal como a capital financeira internacional - Londres.

Apoiantes do Brexit queimam bandeira da União Europeia em Downing Street (AP)

Em Downing Street, a agitação é vísivel, como pôde testemunhar o enviado especial da TVI a Londres, João Marinheiro. Nessa mesma rua foi queimada uma bandeira da União Europeia, momento acompanhado por cânticos de despedida.

Três anos e meio depois de o ‘Brexit' ter sido decidido num referendo por 52% dos eleitores, em junho de 2016, o processo provocou uma crise política devido ao impasse no parlamento, que rejeitou três vezes o acordo negociado pela antiga primeira-ministra Theresa May e forçou o adiamento da saída.

Theresa May acabou por se demitir e foi substituída por Boris Johnson, que só conseguiu ultrapassar o impasse após as eleições legislativas de 12 de dezembro de 2019, as quais venceu com maioria absoluta.

Este é o momento do amanhecer. O momento em que a cortina se levanta e um novo Ato começa”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson, um dos líderes da campanha “Leave” durante o referendo de 2016.

