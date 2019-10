Boris Johnson pode tentar forçar novamente eleições gerais no Reino Unido.

A informação está a ser avançada por vários meios de comunicação social britânicos, que dão conta da intenção de Boris fazer uma declaração após votação do Discurso da Rainha com o programa de Governo, onde deverá sofrer nova derrota.

Neste momento o Reino Unido aguarda por uma decisão da União Europeia sobre um novo pedido de adiamento do Brexit para dia 31 de janeiro, cuja decisão é esperada esta sexta-feira e que deverá ser favorável ao adiamento. Caso seja aprovado, as eleições gerais poderão acontecer com o Reino Unido ainda dentro do mercado comum.

A concretizar-se o pedido de Boris Johnson, esta será a primeira vez que o primeiro-ministro britânico admite que o Brexit não se concretize no dia 31 de outubro.