Um italiano de 95 anos está a ser obrigado a provar que é residente de longa data no Reino Unido, escreve o The Guardian, em resultado das alterações em vigor no pós-Brexit.

Antonio Finelli está no Reino Unido há 68 anos e há 32 que recebe uma pensão do Estado, mas o Ministério da Administração Interna exige-lhe agora que volte a entregar documentação que prove que passou pelo menos cinco anos consecutivos no país, para ter acesso ao estatuto de residente se quiser continuar no Reino Unido depois do próximo mês de junho. "Está errado", acusa o idoso.

Finelli chegou ao Reino Unido em 1952, pouco tempo depois de terminar a Segunda Guerra Mundial. Quase 70 anos depois, teve de fornecer às autoridades 80 páginas de extratos bancários, porque os serviços públicos dizem não encontrar qualquer registo em nome dele.

Dimitri Scarlato, voluntário num centro de aconselhamento para cidadãos italianos, acha a situação inaceitável. Na semana passada, foi conhecido o caso de Giovanni Palmiero, de 101 anos, a quem foi dito que pedisse aos pais para se candidatarem em nome dele ao estatuto de residente, pois no sistema tinha apenas um ano de idade.

Scarlato teme que o problema possa afetar dezenas de milhares de aposentados, se os registos dos pensionistas não estiverem todos informatizados.

O The Guardian questionou o governo britânio sobre um eventual problema de digitalização dos registos de pensões, mas não obteve resposta.