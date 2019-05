A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou, esta sexta-feira, a sua demissão, desgastada pela questão do ‘Brexit’. O anúncio foi feito esta sexta-feira de manhã em frente ao número 10 de Downing Street.

"Fiz o meu melhor para convencer os deputados a apoiar este acordo [do Brexit]. Infelizmente não foi suficente. Tentei três vezes. (...) É do melhor interesse do país que um novo primeiro-ministro tome posse", afirmou May, acrescentando que sai do cargo no dia 7 de junho.

Num discurso de cerca de dez minutos, a primeira-ministra falou dos desafios que entrentou nos últimos dois anos. A líder britânica terminou o discurso muito emocionada, vincando que foi uma "honra" ter desempenhado este cargo.

"Vou deixar o trabalho que foi uma honra na minha vida. Fui a segunda primeira-ministra, mas certamente não a última", concluiu May, antes de abandonar o púlpito em lágrimas.

May mantém-se em funções até que o partido tenha eleito um novo líder, o que não deverá acontecer até ao final de julho, incluindo durante a visita de Estado do presidente dos EUA, Donald Trump, entre 03 e 05 de junho.

Enquanto primeira-ministra, não pode renunciar até que esteja em posição de dizer à rainha Isabel II quem esta deve nomear como sucessor.

A demissão da liderança deverá tornar-se efetiva a 10 de junho, iniciando os procedimentos, que passam, numa primeira fase, por uma série de votações dentro do grupo parlamentar que eliminam progressivamente os vários candidatos a apenas dois, que depois serão sujeitos ao voto de todos os militantes do partido.

May já tinha prometido em março que iria sair, mas na altura pediu para "acabar o trabalho", assumindo como missão implementar o resultado do referendo de 2016 que determinou o ‘Brexit'.

Mas a pressão sobre Theresa May aumentou nos últimos dias, incluindo dentro do Governo e de deputados até agora fiéis, devido à perspetiva de o acordo de saída da União Europeia (UE) ser chumbado no parlamento por uma quarta vez.

Apresentada na terça-feira, a nova proposta de lei para o ‘Brexit’ estava prevista para ser votada a 7 de junho e incluía como novidade a possibilidade de voto sobre um novo referendo, o que desagradou a vários ministros.

As três anteriores propostas de ‘Brexit’ negociadas pela primeira-ministra britânica com Bruxelas foram rejeitadas por maiorias parlamentares, conduzindo a um impasse que obrigou Londres a prolongar o prazo de saída da União Europeia até 31 e outubro.