O FBI emitiu esta quinta-feira um mandado de detenção em nome de Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito, jovem norte-americana que foi encontrada morta. O homem é o principal suspeito do homicídio, e continua a ser procurado pelas autoridades.

O mandado foi emitido por um tribunal do estado do Wyoming, onde foi encontrado o corpo da jovem de 22 anos, que estava desaparecida desde agosto. Na nota publicada no Twitter, o FBI esclarece que o mandado surge após uma acusação do Júri Federal, relacionada com as atividades do Sr. Laundrie após a morte de Gabrielle Petito.

Today's official #FBIDenver statement and the arrest warrant for Mr. Brian Laundrie are attached. pic.twitter.com/eV1IY4l681 — FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021

As autoridades continuam também a apelar a toda a população que tenha informação relevante para o caso que comunique diretamente com o FBI

A jovem de 22 anos tinha sido vista pela última vez no dia 24 de agosto quando estava a sair de um hotel em Salt Lake City. Ela falava regularmente ao telefone com os pais mas a partir de determinada altura passou a fazê-lo por mensagens. Os pais questionam agora se essas últimas mensagens terão sido realmente escritas pela filha. A última vez que Gabby entrou em contacto com os pais foi no final de agosto, quando o casal estava na área do Parque Nacional de Grand Teton, tendo sido aí que se iniciou a busca.

No passado dia 1 de setembro, Laundrie regressou a North Port com a carrinha de Gabby - uma van Ford Transit de 2012 - mas sem a namorada.

No passado dia 11, a família de Gabrielle participou o seu desaparecimento às autoridades. Na terça-feira, a polícia foi a casa de Laundrie para tentar obter informações mas ele recusou-se a falar com a polícia e, pouco depois, saiu de casa com uma mochila, dizendo aos pais que ia passar uns dias na reserva natural.

Brian Laundrie foi declarado "pessoa de interesse" no caso, mas não foi ainda acusado de nenhum crime. O advogado da família de Laundrie, Steven Bertolino, disse na sexta-feira que o seu paradeiro "é atualmente desconhecido".