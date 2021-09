O FBI está a pedir ajuda à população para tentar encontrar Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito, jovem norte-americana que foi assassinada, e cujo corpo foi encontrado numa floresta do estado do Wyoming.

Já depois de ter confirmado que o cadáver era o da jovem de 22 anos, a autoridade pediu ajuda a todas as pessoas que possam ajudar no caso, nomeadamente a quem esteve na área de campismo de Spread Creek entre os dias 27 e 30 de agosto ou que tenha estado em contacto com a vítima e o namorado.

The FBI is seeking information from anyone who utilized the Spread Creek Dispersed Camping Area between the dates of August 27-30, 2021, who may have had contact with Ms. Petito or Mr. Laundrie, or who may have seen their vehicle. — FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021

Os restos mortais de Gabby Petito foram encontrados este domingo num na floresta nacional de Bridger-Teton, na parte este do Parque Nacional de Grand Teton. A rapariga foi dada como desaparecida a 11 de setembro, depois de o namorado ter regressado de uma viagem sem ela a 1 de setembro.

Uma mulher afirma que ela e o seu namorado deram boleia a Brian Laundrie a 29 de agosto no Wyoming. O rapaz encontrava-se sozinho e disse ter estado a acampar, também sozinho. Ao mesmo casal terá afirmado que a namorada estava a trabalhar numa carrinha que ambos tinham em conteúdos para as redes sociais.

A jovem de 22 anos foi vista pela última vez no dia 24 de agosto quando estava a sair de um hotel em Salt Lake City. Ela falava regularmente ao telefone com os pais mas a partir de determinada altura passou a fazê-lo por mensagens. Os pais questionam agora se essas últimas mensagens terão sido realmente escritas pela filha. A última vez que Gabby entrou em contacto com os pais foi no final de agosto, quando o casal estava na área do Parque Nacional de Grand Teton, tendo sido aí que se iniciou a busca.

No passado dia 1 de setembro, Laundrie regressou a North Port com a carrinha de Gabby - uma van Ford Transit de 2012 - mas sem a namorada.

No passado dia 11, a família de Gabrielle participou o seu desaparecimento às autoridades. Na terça-feira, a polícia foi a casa de Laundrie para tentar obter informações mas ele recusou-se a falar com a polícia e, pouco depois, saiu de casa com uma mochila, dizendo aos pais que ia passar uns dias na reserva natural.

Brian Laundrie foi declarado "pessoa de interesse" no caso, mas não foi ainda acusado de nenhum crime. O advogado da família de Laundrie, Steven Bertolino, disse na sexta-feira que o seu paradeiro "é atualmente desconhecido".

Nesse mesmo dia Richard Stafford, advogado da família Petito, disse num breve comunicado à CNN: "Toda a família de Gabby quer que o mundo saiba que Brian não está desaparecido, ele está escondido".

No passado fim de semana, dezenas de agentes da polícia e do FBI realizaram buscas numa área que se estende por mais de cem quilómetros quadrados, de acordo com o Departamento de Polícia de North Port. As buscas incluíram a utilização de drones e cães de caça que usaram roupas e objetos pessoais de Laundrie para detetar o seu cheiro.