Os pais de Brian Laundrie expressaram, esta sexta-feira, preocupação acerca da saúde do filho. A informação foi veiculada à imprensa através do advogado da família do jovem, de 23 anos, que continua a ser procurado pelas autoridades.

Estão muito preocupados”, contou o Steven Bertolino, ao website Insider, sublinhando que o FBI entrevistou Christopher e Roberta Laundrie para obter mais informações que permitam desvendar o paradeiro do namorado de Gabby Petito.

Recorde-se que os pais do jovem denunciaram à polícia o desaparecimento do filho, no dia 17 de setembro, depois de o jovem ter saído para fazer uma caminhada, três dias antes.

O jovem saiu da casa onde vivia com Gabby Petito sem levar o telemóvel ou a carteira. Desde então, as autoridades têm procurado exaustivamente na reserva natural de Carlson, no Estado da Florida, onde o jovem terá dito ir fazer a caminhada.

As autoridades continuam também a apelar a toda a população que tenha informação relevante para o caso que comunique diretamente com o FBI

A jovem de 22 anos tinha sido vista pela última vez no dia 24 de agosto quando estava a sair de um hotel em Salt Lake City. Ela falava regularmente ao telefone com os pais mas a partir de determinada altura passou a fazê-lo por mensagens. Os pais questionam agora se essas últimas mensagens terão sido realmente escritas pela filha. A última vez que Gabby entrou em contacto com os pais foi no final de agosto, quando o casal estava na área do Parque Nacional de Grand Teton, tendo sido aí que se iniciou a busca.

No passado dia 1 de setembro, Laundrie regressou a North Port com a carrinha de Gabby - uma van Ford Transit de 2012 - mas sem a namorada.

No passado dia 11, a família de Gabrielle participou o seu desaparecimento às autoridades. Na terça-feira, a polícia foi a casa de Laundrie para tentar obter informações mas ele recusou-se a falar com a polícia e, pouco depois, saiu de casa com uma mochila, dizendo aos pais que ia passar uns dias na reserva natural.

Brian Laundrie foi declarado "pessoa de interesse" no caso, mas não foi ainda acusado de nenhum crime. O advogado da família de Laundrie, Steven Bertolino, disse na sexta-feira que o seu paradeiro "é atualmente desconhecido".