Um avião da British Airways teve de fazer uma aterragem de emergência e precisou de ser evacuado, depois de uma nuvem de fumo ter invadido a cabine dos passageiros. Imagens mostram os momentos de pânico vividos no voo BA422.

O avião tinha partido do aeroporto de Heathrow, em Londres, durante a tarde de segunda-feira e dirigia-se para Valência, em Espanha, onde conseguiu fazer uma aterragem de emergência. O avião encheu-se de fumo devido a uma falha técnica, mas a companhia aérea ainda não soube especificar qual o problema da aeronave.

Segundo o The Sun, há relatos que indicam que o avião esteve no ar com fumo durante dez minutos, antes de aterrar de emergência, momento em que a visão ficou completamente obstruída na cabine dos passageiros. Todos os 175 passageiros e os funcionários de cabine saíram do avião pelos escorregas de emergência.

Três pessoas foram hospitalizadas para observação e outras dez receberam tratamento por ferimentos leves provocados pela fricção nos escorregas.

Várias fotografias e vídeos dos momentos de pânico vividos a bordo foram partilhados nas redes sociais.

Muitas pessoas descreveram o momento como “um verdadeiro filme de terror”.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC