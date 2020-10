Brittany Smith é uma mulher norte-americana de 33 anos que está a passar por uma situação que jamais imaginou.

O caso remonta a janeiro de 2018, depois de ter disparado mortalmente contra o homem que a violou e que tentou matar o seu irmão, na sua casa, na pequena cidade de Stevenson, no nordeste do Alabama. Brittany diz que agiu em “legítima defesa”.

Mãe de quatro filhos, a norte-americana admitiu ter assassinado Todd Smith, um amigo de infância, mas continua a declarar perante a justiça “que não é uma assassina”.

Para dar tempo à justiça - e para evitar a prisão perpétua - Brittanny acabou por se declarar culpada e aceitou um acordo judicial.

Foi condenada a 20 anos. Na prisão está a cumprir 18 meses. Depois passará mais 18 meses em prisão domiciliária e os restantes 17 anos serão passados em liberdade condicional.

Estou realmente desiludida por ter sido obrigada a aceitar o acordo judicial”, disse na prisão. “Eu não sou uma assassina, mas perante o menor de dois males, o que é que fazia?”, questionou.

Atualmente, os filhos de Brittanny estão sob custódia da restante família. De acordo com o seu advogado, ela deverá sair da prisão já no início do próximo ano e, se cumprir a liberdade condicional, poderá livrar-se da prisão perpétua.

Vai ser muito difícil para mim conseguir um emprego e ter os meus filhos de volta”, disse Brittany.