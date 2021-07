Foi ator de filmes da Disney em criança, tornou-se empresário aos 18 anos e aos 33 entrou em grande no mundos das criptomoedas. O norte-americano Block Pierce tem 40 anos e pode ainda não ser tão conhecido como Bill Gates ou Jeff Bezos mas é também um dos homens mais ricos do mundo e foi candidato às últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Nascido no Minnesota, começou ainda criança a aparecer em anúncios publicitários e, já na adolescência, em filmes da Disney. "The Mighty Ducks" e "First Kid" foram os seus maiores sucessos:

Brock entrou numa dezena de filmes entre entre 1992 e 1997 mas, aos 17 anos, terminou a sua carreira como ator e tornou-se empresário, como sócio minoritário da Digital Entertainment Network (DEN), uma empresa de produção e distribuição de conteúdos multimédia. Aos 18 anos, Pierce já ganhava 250 mil dólares por ano e recebia 1% dos lucros da empresa.

Depois de criar uma série de startups, em 2013, Pierce juntou-se aos irmãos Bart e Bradford Stephens para fundar a empresa de capital de risco Blockchain Capital (BCC), uma das mais antigas e mais ativas empresas a usar a tecnologia "blockchain" em ações financeiras.

Resumidamente, o "blockchain" é sistema de segurança que imprime uma impressão digital (token) numa informação digital e assim permite rastrear o envio e receção de conteúdos pela internet. Desta forma, o blockchain possibilita, entre outras coisas, a transação segura de moedas digitais ou critpomoedas.

“Do meu ponto de vista, o blockchain vai substituir toda a Internet”, disse Pierce numa entrevista à revista Rolling Stone em 2018. “Quando a Internet estava a ser desenvolvida, nas décadas de 1970 e 1980, não tínhamos a capacidade para, de facto, proteger a Internet. Quando obtivemos a capacidade de processamento para implementar a criptografia necessária para protegê-la, a base do blockchain estava lançada. E foi nisso que se continuou a trabalhar.”

Atualmente, além da cofundador da Blockchain, Brock Pierce é o presidente da Fundação Bitcoin; cofundador de uma importante empresa de consultoria em criptografia, a DNA; parte da equipa por trás da primeira ICO (oferta inicial de moedas); e um dos primeiros investidores em algumas das maiores moedas e tokens da criptomoeda, incluindo a EOS (atualmente a quinta maior criptomoeda) e Tether (a décima maior).

Em 2018 foi considerado, pela revista Forbes, um dos 20 maiores criptomilionários do mundo, com uma fortuna estimada entre 700 milhões dólares e 1,1 mil milhões dólares.

Mas ele não é o típico homem de negócios, de fato e gravata, sentado num escritório. Pelo contrário. Raramente vai a um escritório ou é visto numa sala de reuniões. Não costuma viajar com muitas coisas e está pronto para dormir em qualquer lugar, sem fazer qualquer exigência de luxos. Na sua mala, leva sempre pequenos recipientes de vários medicamentos vegetais, como o psicadélico peruano San Pedro e o rapé de tabaco da Amazónia. Não tem uma agenda pois diz que prefere deixar-se levar pelo "flow, de preferência ouvindo música trance na sua coluna de som. É um milionário hippie. Ou seja, tem tanto dinheiro que não precisa preocupar-se com, minudências - alguém da sua equipa fará com que tudo corra bem.

Brock Pierce é também conhecido como filantropo. Fundou a EOS Alliance, uma organização sem fins lucrativos criada com o artista musical AKON e outros investidores, que apoia projetos na área da saúde, ambiente e cidadania, que entretanto parece ter parado a sua atividade. Depois disso, criou a Fundação Brock Pierce, que apoia a Fundação para os Direitos Individuais na Educação, o Centro para os Direitos Individuais, o Centro Brennan para os Direitos Humanos e a União Americana de Liberdades Civis.

Entre os muitos projetos de Block Pierce contam-se o investimento de peso em Porto Rico, após a destruição causada pela passagem do furacão Maria, em 2017. O empresário mudou-se para o país, fundou um banco e incentivou o empreendedorismo mas também promoveu a criação de um centro comunitário e apoiou projetos sociais. Porto Rico, que oferece grandes incentivos fiscais aos investidores, atravessava uma grave crise económica. “Vamos reconstruir Porto Rico com o dinheiro que economizámos do IRS, ao estilo Robin Hood", comentava na altura Pierce.

Ainda esta semana, Pierce publicou no Instagram uma foto sua com uma das suas frases inspiradoras: "Dar é a maior oferta. Quanto mais dás, sem expetativa de retorno, masi terás."

Em julho de 2020, Pierce anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, como independente, com o programa "América 2.0". Ele acredita que a tecnologia é atualmente um dos maiores problemas dos EUA mas acredita que a tecnologia pode ser a solução para muitos dos problemas. Defende um rendimento básico universal, que seria possível graças à criptomoeda, apoia o Serviço Nacional de Saúde e a legalização da marijuana. O lema, anunciado na página oficial da campanha, era "prosperidade para todos". Nas eleições de 3 de novembro, a sua candidatura com Karla Bellard como vice-presidente obteve 49.695 votos.