Pedro Marques está mais perto de ser comissário europeu para os Fundos Estruturais já que António Costa pediu a pasta "impossível" da Economia e Finanças para Elisa Ferreira.

A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quis que todos os estados-membros que apresentassem o nome de um homem e de uma mulher para futuro comissário europeu, de modo a formar uma comissão paritária.

Costa deu o nome de Pedro Marques para o pelouro dos Fundos Estruturais e de Elisa Ferreira para a "superpasta" da Economia e Finanças.

Contudo, as possibilidades da vice-presidente do Banco de Portugal estão diminuídas e a "culpa" é de Mário Centeno. Segundo fontes contactadas pelo jornal Público, dizem que muito dificilmente Portugal poderá acumular a presidência do Eurogrupo com a pasta das Finanças.

Pedro Marques foi desde início a escolha do primeiro-ministro para comissário europeu e o convite a Elisa Ferreira deveu-se apenas à exigência de Ursula von der Leyen.