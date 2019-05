O Centro Comercial Woluwe, em Bruxelas, teve de ser evacuado, esta sexta-feira, na sequência da descoberta de "pacotes suspeitos" pelas autoridades, avança a imprensa belga.

Para além deste, outros dois "shoppings", Docks Bruxsels e Westland Shopping, um deles em Anderlecht, foram também alvo do mesmo procedimento.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o aparato policial em torno do Woluwe Shopping Center.

#Breaking: Just in - Mass police presence at a Shopping mall in #Woluwe in #Brussels is been totally evacuated, cause is at this time unknown. pic.twitter.com/Sdbd7Sm0zS