Um templo submerso há duas décadas está a tornar-se numa atração turística na região Centro da Tailândia, depois da seca que está a afetar o país ter reduzido os caudais de uma barragem a menos de 3%.

As ruínas do templo Wat Nong Bua Yai são agora visíveis no meio do terreno árido, depois de terem estado 20 anos escondidos por causa da construção da reserva.

Milhares de visitantes, incluindo alguns budistas, caminharam por entre os destroços e a terra seca, cobertos por dezenas de peixes mortos, para verem as estátuas. Entre as esculturas encontra-se a de um Buda, sem cabeça, com mais de 4 metros.

De acordo com a Reuters, muitos habitantes mostraram-se satisfeitos por voltarem a ver o templo, que foi um ponto importante da vila the Nong Bua durante décadas. Contudo, a atual seca está a levantar preocupações. A barragem tem uma capacidade de 960 milhões de metros cúbitos e abastece 526 mil hectares dos terrenos agrícolas de quatro províncias, mas a falta de água está apenas a assegurar a irrigação de 1214 hectares de uma única terra, Lopburi. Isto significa que a atual seca pode causar uma crise na agricultura do país e provocar fome na região.

Esta está a ser descrita como a pior seca da última década e tem afetado várias barragens em todas as regiões do país.

Para além do templo, outras 700 habitações, outrora submergidas, voltaram à superfície e podem ser visitadas no local.