Com uma longa lista de proprietários no passado, onde se inclui o magnata Rupert Murdoch, o super iate Morning Glory, agora propriedade de Silvio Berlusconi, está novamente à venda.

Agora, pouco mais de duas décadas após a sua compra, o ex primeiro-ministro italiano voltou a pôr o super iate de luxo no mercado, por um valor de 11 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros), noticia a CNN.

Construído em 1993 pelo estaleiro italiano Perini Navi, foi passando ao longo dos anos por várias transformações. Famoso pela sua polémica vida privada, Berlusconi gastou uma fortuna ao longo dos anos a reformar o barco, onde se incluem novos motores, novos geradores, nova decoração e um casco inteiramente pintado de azul escuro.

O iate à vela está a ser vendido pela corretora Burgess. O preço reflete todos os luxos a bordo: com capacidade até oito pessoas, tem 48 metros de comprimento, possui várias suites, uma escada em espiral, bar, sala de jogos, lareira em mármore, entre outras mordomias.

Embora o preço pedido possa parecer bastante elevado, nada se compara com os 49 milhões de dólares pedidos pelo super iate Leander G, posto no mercado no mês passado.

A embarcação, com praticamente 75 metros, que hospedou a rainha Elizabete II e o príncipe Carlos, tem capacidade para 22 pessoas e até possui um heliporto e uma sala de mergulho.