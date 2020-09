Norte de Moçambique.

Cabo Delgado.

Posto de Awassi.

Quinta-feira, 10 de setembro.

As imagens do crime são penosas e inquietantes. Uma moçambicana, abandonada a si própria, nua, tenta fugir. Os tiros sucedem-se. Com o rolar dos segundos (que se arrastam) parece que nunca mais param. Para acabar com a agonia da moribunda, disparam obstinadamente mais umas rajadas.

Um dos nossos colegas percebeu que a senhora é uma bruxa Al-Shababi. Por isso estava nua sozinha e sem medo. Pedimos à senhora para nos acompanhar. Daí que ela começou a dificultar, não restava mais nada a não ser executá-la."

A maioria do povo desta região é muçulmano. O comunicado, emitido dia 14, pelo Ministério moçambicano da Defesa não anuncia a realização de qualquer inquérito. É uma maneira de implicitamente assumir o crime. As Forças de Defesa e Segurança - as FDS - só não dão tréguas ao povo do norte de Moçambique, que o Estado ignorou durante décadas a fio.

A guerra tem vindo a alastrar na região de Cabo Delgado desde 5 de outubro de 2017.

As FDS raramente oferecem resistência aos "homens de negro" islamistas (chamados os Shabab) - os jovens da seita "dos adeptos da tradição do profeta", que recusam o Estado secular e defendem a instauração da lei islâmica.

Os mercenários russos partiram no ano passado.

As forças operacionais ao serviço do governo em Cabo Delgado são as da empresa DAG, cujo responsável é Lionel Dyck. Está associado ao massacre de civis na zona de Muxamba antes do bombardeamento pela aviação do Zimbabué de "Casa Banana", quartel-general da RENAMO. Foi a 28 de agosto de 1985.

Nesta terra onde o quotidiano parece um inferno, o papel das forças armadas e da polícia faz mais parte do problema do que da solução.

A mulher sem nome e sem história que foi abatida nunca falou de paz. Só queria que a deixassem viver.