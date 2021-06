Um avião da TAP sofreu na última madrugada, no aeroporto internacional da Praia, o embate de uma ave num dos motores, o segundo caso do género em menos de um mês na capital cabo-verdiana, obrigando ao cancelamento do voo.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da companhia aérea portuguesa TAP confirmou que o incidente ocorreu hoje, naquele aeroporto, com “o embate de uma ave com um dos motores do avião que iria realizar o voo Praia–Lisboa”.

Fontes do setor explicaram à Lusa que o incidente deu-se durante a aterragem no aeroporto da Praia do voo comercial proveniente de Lisboa, e que durante a madrugada deveria regressar à capital portuguesa.

“A aeronave será verificada no local por técnicos de manutenção da TAP que se deslocam de Lisboa”, adiantou a mesma fonte, acrescentando que o voo em causa, com destino a Lisboa, foi cancelado, “de forma a garantir o nível de segurança” do mesmo.

Os 80 passageiros afetados por este cancelamento “serão transportados para Lisboa ainda hoje, através da realização de uma escala” na Praia do voo da TAP de São Vicente para Lisboa, para embarque destes passageiros.

A Lusa contactou a administração da empresa pública ASA, que gere os aeroportos de Cabo Verde, questionando sobre a ocorrência do segundo caso do género em menos de um mês naquele aeroporto, mas não obteve qualquer resposta até ao momento.

Anteriormente, fonte oficial da TAP já tinha confirmado à Lusa que em 23 de maio, igualmente durante a aterragem no aeroporto da Praia, “verificou-se um embate de uma ave com um avião, na zona do trem de aterragem dianteiro, sem danos visíveis”.

“De forma a garantir o nível de segurança, o avião teve uma intervenção técnica no local que obrigou à deslocação de um técnico de Lisboa. O avião regressou a Lisboa, em voo comercial que chegou ao aeroporto Humberto Delgado na madrugada do dia 24 de maio”, explicou na ocasião a companhia aérea portuguesa.