Pelo menos três pessoas ficaram feridas num ataque a uma das maiores mesquitas de Cabul, esta terça-feira. Um bombista suicida fez-se explodir no interior de um templo religioso na capital do Afeganistão.

De acordo com o comunicado oficial do Governo do afegão, as três vítimas foram atingidas pela explosão.

Three wounded as a suicide bomber blew himself up in Wazir Akbar Khan mosque in #Kabul.

The Afghan MOI has confirmed it was a suicide blast.

The area houses a number of foreign embassies in #Afghanistan pic.twitter.com/Gac3dZjX27