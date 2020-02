Pelo menos seis pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas esta terça-feira a oeste de Cabul, Afeganistão, na sequência de um ataque suicida perto de uma academia militar.

"Como resultado do ataque de hoje (…) seis pessoas, incluindo quatro membros das forças de segurança e dois civis, foram mortos e 12 ficaram feridas, incluindo cinco civis", disse a vice-porta-voz do Ministério da Justiça e do Interior do Afeganistão, Marwa Amini.

O número de vítimas ainda pode aumentar, acrescentou Amini.

Um homem-bomba detonou os explosivos que carregava por volta das 07:05 (02:35 em Lisboa), na área de Charah-e-Qambar, perto da academia militar de Marhall Fahim.

Até ao momento, o ataque ainda não foi reivindicado.

No sábado, dois militares norte-americanos morreram e seis ficaram feridos num ataque com metralhadora perpetrado, por um soldado afegão, no leste do Afeganistão, anunciaram as forças armadas dos Estados Unidos.