Com poucos dias de vida, Amina já tem uma incrível história para contar. A recém-nascida foi uma das sobreviventes do ataque ocorrido na semana passada numa maternidade de Cabul, capital do Afeganistão.

Apesar de ter levado dois tiros, a menina conseguiu manter-se viva. Os disparos atingiram uma das pernas da criança, e os médicos afirmaram que foi uma sorte que tivesse conseguido sobreviver.

O ataque ao hospital, levado a cabo por homens armados, e que os Estados Unidos já ligaram ao Estado Islâmico, fez 24 mortos, incluindo 16 mães. Entre elas estava a progenitora de Amina.

Em conversa com a BBC, o pai da menina falou sobre a perda da mulher e a sobrevivência da filha. Rafiullah estava dentro do hospital, e presenciou o ataque: "A minha mulher perguntou-me se seria uma ataque suicida".

O homem respondeu que não, tentando tranquilizar a mulher, que tinha dado à luz poucas horas antes.

Disse-lhe que o ataque era fora do hospital, mas que ela devia encontrar um local para se esconder", explica.

Rafiullah diz que seguiu um dos atiradores e que quando voltou a mulher estava deitada no chão, como se ainda segurasse a bebé. A mulher tinha sido alvejada no coração e numa perna, e acabaria por não resistir aos ferimentos.

Devido aos ferimentos, os médicos informaram o pai de que havia necessidade de amputar a perna da menina. Rafiullah pediu-lhes que não o fizessem.

Se ela não sobreviver isso é o destino, mas não façam a amputação", disse aos clínicos.

A operação acabou por ser um sucesso e os médicos conseguiram salvar a perna da menina, e acreditam mesmo que Amina poderá andar quando for mais velha.