Depois de três décadas de proibição, os caçadores japoneses puderam voltar ao mar na segunda-feira para caçar baleias. Horas depois de saírem de terra, os navios regressaram com um resultado que impressionou mais do que se esperava.

Duas grandes carcaças de baleias vieram com os caçadores para terra, fazendo desta primeira expedição um sucesso.

A caçada foi muito melhor do que se esperava”, afirmou à CNN Yoshifumi Kai, presidente da Associação de Pequenos Baleeiros do Japão. “Estou muito feliz”.

Este resultado é importante para os nipónicos porque representa o regresso ao mar japonês para caçar estes animais, uma atividade comercial proibida há cerca de 30 anos.

A saída da frota de cinco embarcações deu-se na segunda-feira, a partir da ilha de Hokkaido.

Uma estreia que acontece seis meses depois de o governo nipónico ter anunciado que ia deixar a Comissão Baleeira Internacional (CBI), depois de ter levantado uma moratória em vigor desde 1986 sobre a pesca da baleia.

Uma decisão que agradou aos baleeiros, mas que foi fortemente criticada pelos ativistas, que acreditam que o regresso à caça da baleia pode ser uma ameaça à sustentabilidade das espécies.

Tóquio alegou, no levantamento da proibição, o direito à caça por ser uma parte vital da cultura japonesa e da tradição marítima, com grande reflexo na gastronomia do país.

O Japão é uma nação insular, rodeada pelo oceano, e temos usado a baleia como alimento desde tempos antigos”, afirmou Kiyoshi Ejima, um legislador do Partido Democrata Liberal.

A quota de captura até ao final deste ano está fixada em 227 baleias, menos do que as 333 que o Japão caçou na Antártida nos últimos anos, ao abrigo de um programa científico.