Todos os anos, os bombeiros australianos conseguem angariar milhares de dólares para mais de que uma boa causa no seu país através da venda de calendários. Depois do sucesso alcançado com os habituais calendários temáticos de cães, animais e fogo, 2019 vai contar com a versão gatos. E Portugal é um dos culpados. É que no ano passado, uma foto de um bombeiro com vários gatos foi de tal forma viral no mundo inteiro, que a organização decidiu fazer um calendário só com felinos."O maior interesse neste calendário chega da Ásia, Espanha, Portugal, México e América do Sul", garante o diretor do calendário, David Rogers.