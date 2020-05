Na Califórnia, um homem de 28 anos que tinha acabado de sair da prisão, foi novamente detido após ter roubado o carro a uma mulher e de ter sufocado o seu filho, de apenas 11 anos.

Segundo as autoridades, tudo aconteceu quando Daniel Orozco exigiu à mulher, que estava parada num parque de estacionamento, as chaves do carro.

No entanto, segundo o jornal The Californian, a mulher enfrentou-o e recusou-se a dar-lhe o que queria e foi perante esta atitude que o suspeito começou a sufocar a criança.

A mulher acabou por lhe entregar as chaves e Daniel Orozco seguiu em direção à autoestrada.

Já alertada, a polícia conseguiu parar o carro roubado e levou o suspeito de volta para a prisão. Daniel está agora acusado dos crimes de roubo e agressão.

Segundo as autoridades, a criança sofreu apenas ferimentos ligeiros.