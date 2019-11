Um comboio suburbano abalroou uma autocaravana na madrugada desta sexta-feira na cidade de Santa Fe, Los Angeles, Califórnia. A colisão deu-se por volta das 6:00 locais (14:00 em Lisboa) e provocou um grande fogo, o que motivou o cancelamento e o adiamento de várias ligações.

A composição fazia a ligação entre as avenidas Rosecrans e Marquardt, segundo informações prestadas pelo porta-voz da polícia de Los Angeles, Eric Ortiz.

A bordo do comboio iam 120 passageiros, que não sofreram quaisquer ferimentos, acabando por ser evacuados em segurança.

A intensidade das chamas acabou mesmo por danificar parte da linha férrea, além de ter destruído uma composição que estava no local.

As autoridades abriram um inquérito para apurar as causas do acidente.