Duas irmãs gémeas da Califórnia, Estados Unidos, provaram que são mesmo inseparáveis. Quiseram dar continuidade à tradição de partilharem a data de aniversário e deram à luz duas meninas no mesmo dia e com apenas uma hora de diferença. Agora, também as filhas de ambas vão partilhar a festa de aniversário.

Bao Nhia e Bao Kou, de 23 anos, foram surpreendidas quando foram parar a sala de partos ao mesmo tempo. As datas previstas para o parto eram próximas (tinham apenas dois dias de diferença), mas nunca imaginaram que pudessem dar à luz as filhas no mesmo dia.

Os partos aconteceram no Centro Médico e Regional de Fresno, na Califórnia, este domingo, e a história foi partilhada por uma apresentadora do programa Ksee 24 na rede social Twitter.

These newborn babies at @CommunityMed are cousins, born one hour apart last night. But guess what? Their moms are TWIN SISTERS!! 👭These twins say they’ve done everything together... but never thought they’d be pregnant together and have babies together! More in my story,tonight! pic.twitter.com/ODN5DdyKsd

