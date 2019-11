Pelo menos seis pessoas foram feridas durante um tiroteio numa escola da Califórnia, nos Estados Unidos, esta quinta-feira. A informação é avançada pela Associated Press.

A polícia do condado de Los Angeles informou no Twitter que estão a responder a um tiroteio no liceu Saugus, na cidade de Santa Clarita.

As autoridades disseram que o suspeito veste roupa preta.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

A escola está fechada e outros estabelecimentos de ensino da região também foram encerrados como medida preventiva.

#LASD The following surrounding schools are on lock down Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley. https://t.co/unZtMYRrmG — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

Pelo menos três pessoas foram hospitalizadas e duas estão em estado crítico.