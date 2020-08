Uma polícia salvou um homem, de 66 anos, que ficou com a cadeira de rodas presa na linha de comboio, momentos antes da passagem de um comboio passar a alta velocidade, esta quarta-feira, na Califórnia, Estados Unidos da América.

Erika Urrea, uma veterana da polícia de Lodi, uma cidade californiana, a sul da cidade de Sacramento, viu um homem de cadeira de rodas a tentar atravessar a linha de comboio, por volta das oito e meia da manhã.

Nas imagens captadas pela bodycam da agente, pode ver-se Urrea a sair do seu veículo e a correr em direção ao homem, assim que se apercebeu de que este estaria com dificuldade em atravessar a linha.

“Consegue-se levantar?”, perguntou a agente a chegar ao local.

Numa questão de segundos, tudo mudou, quando um comboio começou a aproximar-se a alta velocidade. A voz de Urrea mudou e começou a gritar “levante-se, levante-se, levante-se!”, e começou a puxar o homem pelo braço, arrastando-o para fora da linha.

HERO ALERT! Officer Erika Urrea of the Lodi, California Police Department sprung into action to save a man's life after his wheelchair became stuck on train tracks.



The man suffered a leg injury but is expected to be OK. pic.twitter.com/RJrSDat55Y — Breaking911 (@Breaking911) August 13, 2020

Apesar do ato rápido da agente ter salvo a vida ao idoso, as pernas do homem foram atingidas pelo comboio. Nessa altura, é possível ver Erika Urrea a chamar uma ambulância, enquanto o homem, deitado no chão, gemia com dores.

“Um comboio estava a viajar para norte a grande velocidade e ela correu para salvá-lo”, afirmou o sargento Steve Maynard, em declarações à Newsweek. “Ela só teve alguns segundos para reagir.”

Até agora, a agente recusou comentar as suas ações publicamente, no entanto, o Departamento de Polícia de Lodi elogiou as ações heroicas da polícia.