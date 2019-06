A Europa vai enfrentar uma onda de calor extremo esta semana, mas França é o caso mais dramático. Apesar do mês de junho ser, geralmente, marcado por temperaturas altas e pelo início do verão, este ano essas temperaturas podem ultrapassar os 40 graus, batendo recordes nacionais.

Segundo a BBC, esta segunda-feira, são esperadas temperaturas de 35 graus em Paris, sendo que a tendência é de subida até ao final da semana, atingindo o pico na quinta ou sexta-feira.

June national temperature records could tumble in France and Germany this week!

🌡️🥵

Current records stand at 41.5C in France and 38.5C in Germany. #heatwave



Matt pic.twitter.com/n1ErQQJdKY — BBC Weather (@bbcweather) June 23, 2019

Devido aos elevados níveis de humidade, apesar da temperatura real ser de 40 graus a sensação térmica vai ser de 47 na capital francesa.

Por essa razão, numa escala de quatro, foi ativado o plano de calor extremo “nível três”. O “nível quatro", o mais alto, nunca foi ativado. Foram tomadas medidas para combater esta onda de calor, como a criação de fontes temporárias e o alargamento do horário das piscinas públicas

#Communiqué 📝☀️Alerte Canicule de Niveau 3🌡️

Le préfet a décidé de déclencher ce dimanche 23 juin, le plan départemental de gestion de canicule à Paris élaboré avec @prefpolice le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, @ARS_IDF et la mairehttps://t.co/bbaUmHmxpX pic.twitter.com/CI7iGcDD8W — Préfet d'Île-de-France, préfet de Paris (@Prefet75_IDF) June 21, 2019

A Meteo France, a agência de meteorologia nacional francesa, já alertou que mesmo nos períodos noturnos as temperaturas vão manter-se acima dos 20 graus em várias regiões.

França, Alemanha, Suíça, Itália e Bélgica são alguns dos países que podem bater recordes nacionais, relativos ao mês de junho, nos próximos dias. No entanto, ainda é incerta a durabilidade desta onda de calor.

De acordo com a France 24, a agência meteorológica Aemet previu temperaturas acima dos 35 graus em grande parte do território espanhol e temperaturas acima dos 40 graus no centro, tendo emitido um "alerta amarelo".

Na Alemanha as temperaturas devem rondar os 30 graus em Berlim, Hamburgo, Frankfurt, sendo que na quinta-feira a capital pode chegar aos 38 graus de máxima.

Já na Grã-Bretanha as elevadas temperaturas podem resultar em trovoadas entre segunda e terça-feira.

Portugal escapa, mas por pouco

Portugal, entre os pingos da chuva, acaba por escapar a esta onda de calor europeia: a precipitação vai continuar até quarta-feira, ainda que as temperaturas, abaixo da média para esta altura do ano, comecem a subir já a partir de terça-feira.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Instituto Portugês do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal, como se situa no oeste da Europa, não sofre influência do anticiclone que afeta leste e centro, sendo afetado pelo anticiclone dos Açores.

Por cá, as máximas não vão ultrapassar os 25 graus, mas a tendência é de crescimento até sexta-feira, podendo mesmo atingir os 35/37 graus.

As previsões para o fim de semana, ainda que não sejam totalmente certas uma vez que podem sofrer alterações ao longo da semana, são de temperaturas altas, que podem mesmo atingir os 40 graus em algumas regiões do país.