O Comité Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou esta sexta-feira dois artigos para a destituição do presidente Donald Trump, acusando-o de abuso de poder e de obstrução ao Congresso, que serão votados em plenário na próxima semana e, se aprovados, seguirão para um julgamento político no Senado, em janeiro.

Trump aproveitou para repetir a ideia de que todo este processo é "ridículo" e não passa de uma "farsa", destinada a fragilizar a sua campanha de reeleição, em 2020.

Tudo isto do impeachment é uma farsa, uma fraude. Esses Democratas estão a expor-se ao ridículo", disse Trump aos jornalistas, mostrando-se, ainda assim, disponível para se defender no Senado, onde a maioria Republicana lhe parece dar garantias de rejeição do processo que poderia levar à sua demissão (se os artigos fossem aprovados por 2/3 dos senadores).