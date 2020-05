A vice-Presidente do governo de Espanha referiu que Madrid tem um elevado número de contágios de Covid-19 porque está "em linha reta" com outras cidades com inúmeros casos. Uma teoria que já está a causar grande polémica.

Carmen Calvo acredita que as trajetórias têm sido um ponto fulcral na transmissão do SARS-CoV-2. Ora, segundo a governante, as "linhas retas" com cidades como Nova Iorque, Paris, Teerão e Pequim - "onde houve um problema do diabo" - fomentaram os contágios na capital espanhola.

Nunca tinha dado conta, porque às vezes imaginamos mal os mapas, que Nova Iorque, Paris, Teerão e Pequim estão praticamente em linha reta horizontalmente”, afirmou.





O discurso da vice-Presidente do governo de Espanha, feito durante a Comissão Constitucional do Congresso dos Deputados, já está a circular nas redes sociais e a ser alvo das mais variadas críticas.

No os podéis ir a dormir sin ver a la señora del tiempo, la vicepresidenta Carmen Calvo, dar con la clave de la expansión mundial del virus, "un problemón del demonio" en sus palabras expertas.



"Nueva York, París, Teherán y Pekín están en línea recta" pic.twitter.com/pXpMXHr5Gt — Toni Cantó 🖤🇪🇸 (@Tonicanto1) May 19, 2020





Que Carmen Calvo siga teniendo tanta relevancia en este gobierno es también una cosa inexplicable. https://t.co/p1uSRmHckg — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 19, 2020

Espanha é o quinto país do mundo com mais mortes, somando agora um total de 27.888. O número de casos positivos situa-se nos 232.555.