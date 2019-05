Pelo menos 21 pessoas morreram num acidente com uma camioneta turística no estado de Veracruz, no México, esta quarta-feira.

De acordo com a Euronews, a camioneta chocou contra um camião de mercadorias e ficou em chamas.

O autocarro partiu da Cidade do México e deslocava-se para Tuxtla Gutierrez quando se deu o acidente.

A Proteção Civil informou-nos que 21 pessoas morreram queimadas no local do acidente e outras 31 foram hospitalizadas”, afirmou German Arena, porta-voz do município de Maltrata.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o autocarro em chamas.