Várias mulheres despidas da cintura para cima invadiram no domingo o palco durante um comício de Bernie Sanders, que está em campanha para as primárias democratas nos Estados Unidos.

O senador estava a receber o microfone da mulher Jane, a quem chamara "a próxima primeira-dama" durante o comício em Carson City, no Estado do Nevada, quando as manifestantes subiram ao palco, algumas em topless, para pedirem ao candidato que retire o apoio à indústria dos lacticínios e da agropecuária.

Bernie, sou a tua maior apoiante e estou aqui para te pedir para parares de impulsionar a indústria dos lacticínios e a agropecuária. Acredito em ti", disse uma das manifestantes, esta completamente vestida, antes de ser cortado o som do microfone e a mulher ser convidada a sair do palco por um segurança.

As imagens do momento foram partilhadas depois nas redes sociais por ativistas do grupo de defesa dos animais Direct Action Everywhere. As ativistas em topless ainda tiveram tempo de derramar tinta vermelha a imitar sangue pelo palco antes de serem retiradas.

Pelo menos três mulheres foram detidas e acusadas de atentado ao pudor, antes de serem libertadas com a condição de pagarem 2500 dólares - cerca de 2300 euros - de fiança, revelou o grupo ativista em comunicado.

Já Bernie Sanders não ficou perturbado com a interrupção: "Estamos no Nevada, há sempre alguma animação sem custos extra", terá ironizado, segundo o New York Post.