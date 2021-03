O Comité Nacional de Aconselhamento sobre Imunização do Canadá está a recomendar uma pausa na vacinação da AstraZeneca contra a covid-19 a pessoas com menos de 55 anos, noticiou a agência noticiosa Associated Press (AP) esta segunda-feira.

A agência indica que uma pessoa familiarizada com este dossiê confirmou a informação sob anonimato, com as províncias do Canadá a decidirem de forma autónoma sobre a adoção ou rejeição desta recomendação.

No imediato não foi possível esclarecer o motivo desta recomendação, mas diversos Estados europeus, que suspenderam a administração da vacina pelos receios de que poderia provocar coágulos sanguíneos, retomaram a vacinação após a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ter considerado a vacina segura.

O Canadá deverá receber esta semana dos Estados Unidos 1,5 milhões de doses da AstraZeneca.

A vacina tem sido amplamente utilizada no Reino Unido, ao longo do continente europeu e em outros países, mas a sua aplicação foi perturbada por diversos relatórios inconclusivos sobre a sua eficácia, e mais recentemente pelos receios sobre os seus efeitos secundários e que implicaram uma pausa nas inoculações.

