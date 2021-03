Haley Moore estava a passear com a cadela, Clover, no seu bairro em Otava, no Canadá, quando teve uma convulsão e perdeu os sentidos, caindo no passeio. Nesse momento, a cadela livrou-se da coleira e foi para o meio da estrada, obrigando um carro a parar e chamando assim a atenção do condutor, que socorreu Haley.

“Foi realmente impressionante. A cadela bloqueou o meu caminho”, contou o motorista do carro, Dryden Oatway. Ele tentou ajudar Haley e depois foi chamar os vizinhos. Enquanto isso, Clover "teve os olhos postos na dona durante o tempo todo, nunca desviou o olhar".

O episódio, ocorrido no passado dia 16 de março, foi captado por uma câmara de videovigilância da casa em frente e partilhado no Twitter, onde já teve mais de dois milhões de visualizações:

“Só me lembro de acordar na ambulância e ficar muito confusa, sem saber o que estava a acontecer”, contou Haley Moore, mais tarde, aos meios de comunicação locais.

Haley Moore e sua família resgataram Clover de um abrigo de animais quando ela era ainda bebé. A cadela tem agora um ano e meio e é completamente dedicada à família, como se pode ver. “Se isto acontecer outra vez, sinto-me dez vezes mais segura porque sei que ela estará lá para me ajudar”, disse. “Todos sabemos como os animais são bons e esta é uma cadela realmente espantosa.”